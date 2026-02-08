PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Entsorgte Altreifen

POL-PDWIL: Entsorgte Altreifen
Monzelfeld (ots)

Im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme stellten Beamte der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues am 08.02.2026 fest, dass an einem Rastplatz an der L158 bei Monzelfeld durch eine unbekannte Person mehrere Altreifen entsorgt wurden. Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ermittelt diesbezüglich wegen des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, die mit einer Geldbuße von bis zu 100.000EUR geahndet werden kann und bittet Zeugen, sich unter der 06531 95270 mit ihr in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
06531 95270

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

  • 08.02.2026 – 06:21

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person und flüchtigem Fahrzeug

    Monzelfeld (ots) - Am 07.02.2026, gegen 23:20 Uhr, kam es auf der L158 bei Monzelfeld zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen bislang unbekannten Täter. Dieser fuhr, entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, von einem an der L158 liegenden Parkplatz auf die Straße auf. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer musste in der Folge mit seinem PKW nach ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 20:52

    POL-PDWIL: Polizeieinsatz zu Wahlkampfveranstaltung der AfD und Gegendemonstration

    Bitburg (ots) - Am heutigen Samstag, den 7. Februar 2026, fand eine Wahlkampfveranstaltung der rheinland-pfälzischen AfD in der Stadthalle Bitburg statt. Dies nahmen rund 300 Menschen zum Anlass im Rahmen eines Aufzuges gegen die Partei und deren Politik zu demonstrieren. Die Polizeiinspektion Bitburg begleitete den angemeldeten Aufzug und die anschließende ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 13:22

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Wittlich (ots) - Am 06.02.2026 gegen 15:22 Uhr befuhr ein 74-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues mit seinem Personenkraftwagen die Schloßstraße in Wittlich. Im Bereich des Kreisverkehrs mißachtete er die Vorfahrt eines 51-jährigen Fahrzeugführers aus der VG Bernkastel-Kues. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, welche durch die Kollision beschädigt wurden. Das Fahrzeug des ...

    mehr
