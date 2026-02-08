Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Entsorgte Altreifen

Monzelfeld (ots)

Im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme stellten Beamte der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues am 08.02.2026 fest, dass an einem Rastplatz an der L158 bei Monzelfeld durch eine unbekannte Person mehrere Altreifen entsorgt wurden. Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ermittelt diesbezüglich wegen des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, die mit einer Geldbuße von bis zu 100.000EUR geahndet werden kann und bittet Zeugen, sich unter der 06531 95270 mit ihr in Verbindung zu setzen.

