Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Kellerbrand in Nieder-Ingelheim

Ingelheim (ots)

In der Nacht zum 26.12.2025, gegen 02:35 Uhr, ging bei der Polizei ein Notruf wegen eines Häuserbrandes in Nieder-Ingelheim ein. Vor Ort konnten die eingesetzten Funkstreifenbesatzungen feststellen, dass aus zwei miteinander verbundene Mehrfamilienhäuser Rauch aufstieg.

Die anwesenden Bewohnerinnen und Bewohner konnten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus den Gebäuden evakuiert werden. Alle Bewohnerinnern und Bewohner blieben hierbei, nach derzeitigem Ermittlungsstand, unverletzt.

Der Brandherd konnte durch die Feuerwehr im Keller lokalisiert und gelöscht werden.

Nach Begehung des Kellers durch die Polizei, wurden Schäden an der Bausubstanz festgestellt. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar und bedürfen weiterer Ermittlungen, welche durch die Kriminalpolizei durchgeführt werden.

Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner kamen in der Zwischenzeit in der nahegelegenen Schule unter.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 6551-0
E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/78Y1W94

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell

