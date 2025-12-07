PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Diebstahl aus Pkw in Heidesheim am Rhein - Polizei sucht Zeugen

Ingelheim (ots)

In der Nacht von Freitag, 05.12.2025 auf Samstag, 06.12.2025 kam es in der Moselstraße in Heidesheim am Rhein zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Durch bisher unbekannte Täter wurde das Fahrzeuginnere durchwühlt und Gegenstände entwendet. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Pkw durchwühlt wurden.

Weitere Geschädigte und Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ingelheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 6551-0
E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/78Y1W94

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell

