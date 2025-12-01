Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Mehrere PKW-Aufbrüche in der VG Gau-Algesheim

Ingelheim (ots)

In den vergangenen Tagen ist es in der Verbandsgemeinde Gau-Algesheim zu mehreren PKW-Aufbrüchen gekommen. Dabei waren die betroffenen Fahrzeuge überwiegend vor privaten Wohnanwesen abgestellt. Hierbei gelangte die Täterschaft auch in die Innenräume meist unverschlossener Fahrzeuge und durchwühlte Handschuhfächer, Mittelkonsolen und sonstige Ablagebereiche. Entwendet wurden Wertgegenstände im hohen dreistelligen Bereich. Die Polizei rät daher, Fahrzeuge abzuschließen und grundsätzlich keine Wertsachen in abgestellten Autos zurückzulassen. Auch "nur mal eben kurz" ist in diesem Fall schon zu lange, denn die Täter brauchen meist nur wenige Sekunden für ihre Taten. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

