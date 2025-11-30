Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht in Ingelheim - Zeugenaufruf

Ingelheim - OT Heidesheim (ots)

Am Freitag, den 28.11.2025, kam es zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Ingelheim OT Heidesheim. Hierbei befuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug die Kreuzstraße und beschädigte hierbei die Fassade eines dortigen Anwesens. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ingelheim zu melden.

