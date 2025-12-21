PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Ingelheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Ingelheim

Ingelheim (ots)

Am Samstag, den 20.12.2025 gegen 13:15 Uhr ereignete sich im Einmündungsbereich Dresdner Straße/Posener Straße in Ingelheim ein Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten PKW. Nachdem einer der beteiligten PKW die Posener Straße in Fahrtrichtung Dresdner Straße befuhr, kam es im Einmündungsbereich - infolge eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot - zu einer Kollision mit einem aus der Fahrtrichtung Berliner Straße kommenden Fahrzeug. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und eine Unfallbeteiligte leicht verletzt. Diese wurde ins Krankenhaus verbracht und ihr nicht mehr fahrbereites Fahrzeug abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 6551-0
E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/78Y1W94

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Ingelheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Ingelheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Ingelheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 06:52

    POL-PIING: Diebstahl aus Pkw in Heidesheim am Rhein - Polizei sucht Zeugen

    Ingelheim (ots) - In der Nacht von Freitag, 05.12.2025 auf Samstag, 06.12.2025 kam es in der Moselstraße in Heidesheim am Rhein zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Durch bisher unbekannte Täter wurde das Fahrzeuginnere durchwühlt und Gegenstände entwendet. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Pkw durchwühlt wurden. Weitere Geschädigte und Zeugen, ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:12

    POL-PIING: Mehrere PKW-Aufbrüche in der VG Gau-Algesheim

    Ingelheim (ots) - In den vergangenen Tagen ist es in der Verbandsgemeinde Gau-Algesheim zu mehreren PKW-Aufbrüchen gekommen. Dabei waren die betroffenen Fahrzeuge überwiegend vor privaten Wohnanwesen abgestellt. Hierbei gelangte die Täterschaft auch in die Innenräume meist unverschlossener Fahrzeuge und durchwühlte Handschuhfächer, Mittelkonsolen und sonstige Ablagebereiche. Entwendet wurden Wertgegenstände im ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 14:20

    POL-PIING: Verkehrsunfallflucht in Ingelheim - Zeugenaufruf

    Ingelheim - OT Heidesheim (ots) - Am Freitag, den 28.11.2025, kam es zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Ingelheim OT Heidesheim. Hierbei befuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug die Kreuzstraße und beschädigte hierbei die Fassade eines dortigen Anwesens. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren