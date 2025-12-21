Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Ingelheim

Ingelheim (ots)

Am Samstag, den 20.12.2025 gegen 13:15 Uhr ereignete sich im Einmündungsbereich Dresdner Straße/Posener Straße in Ingelheim ein Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten PKW. Nachdem einer der beteiligten PKW die Posener Straße in Fahrtrichtung Dresdner Straße befuhr, kam es im Einmündungsbereich - infolge eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot - zu einer Kollision mit einem aus der Fahrtrichtung Berliner Straße kommenden Fahrzeug. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und eine Unfallbeteiligte leicht verletzt. Diese wurde ins Krankenhaus verbracht und ihr nicht mehr fahrbereites Fahrzeug abgeschleppt.

