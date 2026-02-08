PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person und flüchtigem Fahrzeug

Monzelfeld (ots)

Am 07.02.2026, gegen 23:20 Uhr, kam es auf der L158 bei Monzelfeld zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen bislang unbekannten Täter. Dieser fuhr, entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, von einem an der L158 liegenden Parkplatz auf die Straße auf. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer musste in der Folge mit seinem PKW nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern und verunfallte in der anliegenden Grünfläche. Der verunfallte PKW-Führer, welcher sich alleine in seinem Fahrzeug befand, wurde dabei leichtverletzt. Der unbekannte Täter flüchtet von der Unfallstelle.

Die Polizei Bernkastel-Kues bittet die Bevölkerung um Hinweise zu dem flüchtenden Täter. Laut Aussagen des Zeugen könnte es sich bei dem flüchtenden PKW um einen schwarzen Geländewagen/SUV mit einem Kennzeichen aus dem Landkreis Birkenfeld handeln. Wem ist zur Tatzeit ein solches Fahrzeug in der Nähe der Unfallörtlichkeit aufgefallen? Wer kann Hinweise auf einen möglichen Täter geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der 06531-95270 mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
06531 95270
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

