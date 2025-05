Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung/Scheibe eingeworfen

Annweiler (ots)

Zwischen dem 28.5.25, 18 Uhr - 30.05.25, 09.30 Uhr, kam es in Annweiler, In der Industriestraße, zu einer Sachbeschädigung an einem dortigen Kaufhaus. Durch bisher unbekannte(n) Täter wurde eine Scheibe auf der Rückseite eingeworfen. Mögliche Zeugen des Vorfalls bitte bei der Polizei in Annweiler melden.

