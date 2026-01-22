Polizei Dortmund

POL-DO: Drei Einbrecherinnen direkt gefasst: Kontrollen der Präsenzkonzeption "Fokus" zeigen weiterhin Wirkung

Dortmund

Einbruch, Drogenhandel, Diebesgut. Diese Fallzahlen senken und Dortmund sicherer machen. Das ist das Ziel der Präsenzkonzeption "Fokus" der Polizei Dortmund. Mit verstärkten Einsatzkräften in Uniform und in zivil, war die Polizei auch zwischen dem 15.01. und 21.01.2026 wieder unterwegs.

Am 15.01.26 fanden die Einsatzkräfte bei einer 39-Jährigen diverses Diebesgut. Die Beamtinnen und Beamten gaben es postwendend den jeweiligen Geschäften zurück. Sie leiteten zwei Strafverfahren ein.

Am gleichen Tag beobachteten die Einsatzkräfte Drogenhandel im Bereich des Nordausgangs des Hauptbahnhofes. Bei der Kontrolle der 28- und 33-jährigen Verkäufer fanden sie Cannabis und Bargeld. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den 28-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam und leiteten ein Strafverfahren ein.

Mit einem gestohlenen Handy im Bereich des Rewe Basecamp ging es am 16.01.2026 weiter. Die Beamten fanden das gestohlene Handy bei einer Gruppe Jugendlicher. Es folgte eine Anzeige.

Auch die Verkehrskontrollen zeigten Erfolg. Im Bereich der Leuthardstraße kontrollierten die Einsatzkräfte einen Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis. Im Bereich Evinger Straße/Lindenhorster Straße überprüften sie ein verdächtiges Auto. Darin fanden sie Kokain. Der Fahrer stand augenscheinlich unter Drogen. Der eine wird in Zukunft Probleme haben überhaupt einen Führerschein zu machen, der andere musste ihn abgeben. Strafverfahren inklusive.

Drogen beschäftigten die Beamten auch am 19.01.2026. Um 13:30 Uhr wurde auf der Mallinckrodtstraße ein 25-Jähriger kontrolliert, der einen Haftbefehl hatte. Er wurde der JVA Dortmund zugeführt.

Um 15:00 Uhr beobachteten Polizisten einen 38-Jährigen, der auf der Freifläche des Café Kick Betäubungsmittel verkaufte. Sie kontrollierten den Tatverdächtigen, zeigten ihn an, beschlagnahmten Crack und sprachen einen Platzverweis aus. Das reichte ihm aber nicht, daher kehrte der 38-jährige um 15:30 Uhr an den Tatort zurück. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten weiteres Crack, leiteten erneut ein Strafverfahren ein und nahmen ihn in Polizeigewahrsam. Außerdem stellten die Beamten bei einem 19-jährigen verschreibungspflichtige Medikamente sicher.

Von Crack über Medikamente ging es am 20.01.2021 zu Kokain. Im Bereich des Brügmannparks nahmen die Einsatzkräfte einen Kokainverkäufer fest. Sie fanden dort außerdem eine weitere Person mit drei Haftbefehlen. Sie nahmen ihn fest und brachten ihn in die JVA Dortmund.

Drei Einbrecherinnen konnten die Beamten am 21.01.2026 festnehmen. Es war in den Tagen vorher vermehrt zu Wohnungseinbrüchen am Tag im Kaiserstraßenviertel gekommen. Zivil gekleidete Beamte beobachteten drei Frauen (16, 21 und 26 Jahre alt), die sich im Bereich des Artur-Schulze-Engels Platzes aufmerksam umschauten. Sie gingen dann zu mehreren Hauseingangstüren und versuchten hineinzukommen. Nachdem sie aus dem letzten Haus wieder herausgekommen waren, nahmen die zivilen Kräfte sie fest. Sie fanden Bargeld und diverses Tatwerkzeug, das zu Hebelspuren an zwei Wohnungstüren passte. Die Einsatzkräfte führten die drei Frauen dem Polizeigewahrsam zu. Zwei der drei Tatverdächtigen sind bereits überörtlich wegen Wohnungseinbrüchen polizeilich in Erscheinung getreten. Strafverfahren wurden eingeleitet. Weitere Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Dortmund wird auch weiterhin im Rahmen der Konzeption "Fokus" eine hohe Präsenz im Stadtgebiet zeigen, um die Straßenkriminalität sowie den gewerbsmäßigen Drogenhandel nachhaltig zu bekämpfen.

