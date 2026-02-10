PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 20-Jährige mit Pfefferspray verletzt

Darmstadt (ots)

Eine zunächst verbale Auseinandersetzung in der Albert-Schweitzer-Anlage, endete am späten Montagabend (9.2.) mit einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es gegen 23 Uhr zwischen einer 20-Jährigen und einem 46-jährigen Tatverdächtigen zu einem Streit gekommen sein. Im Anschluss besprühte der Mann die 20-Jährige mit einem Pfefferspray und verletzte sie hierdurch. Eine sofort hinzugezogene Polizeistreife des 2. Polizeireviers stellte vor Ort den Tatverdächtigen und die junge Frau noch fest. Sie musste aufgrund ihrer Verletzungen durch einen Rettungswagen vor Ort versorgt werden. Den Tatverdächtigen nahm die Streife vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Heimreise antreten. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

