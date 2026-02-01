Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer eines Fahrzeuges erwischt
Dingelstädt (ots)
Am Sonntagmorgen, um 00:15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld einen 40jährigen Fahrzeugführer, der mit seinem PKW in der Ortslage Dingelstädt unterwegs war. Bei dieser Verkehrskontrolle wurde beim Fahrer des PKW ein Atemalkohol- sowie Drogenvortest durchgeführt. Der Atemalkoholtest zeigte im Ergebnis einen Wert von 0,42 Promille und auch der Drogenvortest war positiv auf den Wirkstoff THC. Es folgte eine Blutentnahme mit dem nunmehr Betroffenen und die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.
