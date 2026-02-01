Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrügerischer Anruf

Sondershausen (ots)

Am 31.01.2026 um 15:30 Uhr erhielt eine 75-jährige Frau aus Sondershausen einen Anruf, in dem ihr eine angebliche Information eines großen Online-Versandhandels mitgeteilt wurde. Nach Schilderung des Anrufers sei es zur Bestellung von zwei Laptops gekommen. Die Dame sollte diese nun durch Tastendruck bestätigen, sodass der Gesamtbetrag über ihr Kundenkonto abgebucht werden kann. Die Frau war derart überrascht von dem Anruf, dass sie tatsächlich die gewünschte Taste drückte. Ob ihr hierdurch ein finanzieller Schaden entstanden ist, kann gegenwärtig noch nicht abschließend beurteilt werden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, die Gespräche sofort zu beenden und keine aktiven Handlungen auszuführen. Es ist möglich, dass hierbei kostenpflichtige Mehrdienstleistungen über den Telefonanbieter autorisiert werden, die erst im Nachgang bekannt werden. Wenn Sie sich unsicher sind, nehmen Sie im Anschluss direkt Kontakt über die offiziellen Wege des Händlers auf und erkundigen Sie sich.

