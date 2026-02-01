Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Steinwurf auf PKW in Mühlhausen

Mühlhausen (ots)

Am Samstagabend meldete ein Pkw-Fahrer eine Sachbeschädigung in der Wahlstraße in Mühlhausen. Nach Angaben des Geschädigten warf eine bislang unbekannte Person gegen 23:09 Uhr einen Stein gegen die Frontscheibe seines Fahrzeugs. Der Pkw wurde dadurch beschädigt.

Der Täter entfernte sich anschließend unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur unbekannten Person geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell