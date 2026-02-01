Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rauchentwicklung durch angebranntes Essen - Feuerwehr und Polizei verhindern Schlimmeres

Bad Langensalza (ots)

Am Samstag, gegen 16:45 Uhr, meldete eine aufmerksame Anwohnerin einen Rauchgeruch sowie das Auslösen eines Rauchmelders aus einer Wohnung in der Gutenbergstraße in Bad Langensalza.

Da auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zur Wohnung, in der sich jedoch keine Personen befanden. Ursache der Rauchentwicklung war angebranntes Essen, das sich noch in einer Pfanne auf dem eingeschalteten Herd befand. Die Wohnungsinhaberin hatte die Wohnung zuvor verlassen.

Ein offenes Feuer oder eine Ausbreitung des Brandes konnte nicht festgestellt werden. Die Wohnung war jedoch stark verraucht. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein größerer Brand verhindert werden.

