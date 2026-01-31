Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht mit LKW in Ammern - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

Am heutigen Tag gegen 12:30 Uhr kam es in der Mühlhäuser Straße in 99996 Ammern zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Lkw mit orangener Plane kam aus Richtung eines Baumarktes (OBI) und bog nach links in die Mühlhäuser Straße ein. Hierbei touchierte der Lkw mit seinem Anhänger den linken, vorderen Kotflügel eines Pkw, der verkehrsbedingt an der roten Ampel im Kreuzungsbereich wartete.

Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend verbotswidrig stadteinwärts in Richtung Mühlhausen fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Geschädigte blieb auf dem entstandenen Sachschaden sitzen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem beteiligten Lkw oder dessen Fahrer machen können, sich bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell