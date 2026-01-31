Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Am 30.01.2026 um 14:50 Uhr befuhr ein Fahrzeug die Hauptstraße in Nordhausen in Richtung Herreden. Auf Höhe eines Kiosk, bei Hausnummer 57, geriet dieses unbekannt Fahrzeug gegen den linken Außenspiegel eines Pkw Mercedes, welches am Straßenrand in gleiche Richtung in einer Parkbucht stand. An dem stehenden Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel zerstört, der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Der Verusacher flüchtete unerkannt. Die Polizei in Nordhausen sucht den Verusacher und dessen Fahrzeug, welches wahrscheinlich auf der rechten Seite Schäden aufweist. Wer hat zur besagten Zeit einen schwarzen Pkw SUV gesehen oder gar das Unfallgeschehen beobachtet? Konnten Fahrzeuginsassen erkannt werden?

