Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode/A 27: Mit 1,89 Promille am Steuer; Essel: Diebstahl von Betriebshof; Walsrode: Radfahrerin leicht verletzt; Wietzendorf: Einbruch in Stallgebäude; Wietzendorf: Mit Sommerreifen verunfallt

Heidekreis (ots)

29.01.2026 / Mit 1,89 Promille am Steuer

Walsrode/A 27: Einsatzkräfte der Polizei kontrollierten am Donnerstagabend, gegen 20:40 Uhr, eine 54-jähriger Autofahrerin, die sich auf der A 27 in Fahrtrichtung Bremen befand. Dabei stellte sich heraus, dass die Potsdamerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Atemalkoholtest zeigte den Wert von 1,89 Promille an. Die Frau musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

29.01.2026 / Diebstahl von Betriebshof

Essel: Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen Zutritt zu dem Grundstück eines Landmaschinenhandels am Varrenbruch. Vom Gelände entwendeten die Täter schlussendlich mehrere Zugmäuler, Oberlenker und Kugelkupplungen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 14.000 Euro. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

29.01.2026 / Radfahrerin leicht verletzt

Walsrode: Am Donnerstagnachmittag wollte ein 48-Jähriger mit seinem Auto vom Parkplatz der Kreissparkasse auf den Kirchplatz einfahren. Dabei übersah er eine 58-jährige Radfahrerin, die den dortigen Radweg befuhr. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

28.01.2026 / Einbruch in Stallgebäude

Wietzendorf: In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochfrüh gelangten Unbekannte in ein Stallgebäude in der Hauptstraße. Für den Einbruch wurde eine Stahltür gewaltsam geöffnet. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Wietzendorf unter 05196-963760 entgegen.

26.01.2026 / Mit Sommerreifen verunfallt

Wietzendorf: Eine 23-jährige Frau verunfallte bereits am Montagmorgen in Reiningen, als sie mit ihrem Auto in einer Kurve von der winterglatten Fahrbahn abkam. Dabei rutschte das Fahrzeug eine Böschung hinunter und prallte schließlich gegen einen Baum. Die 23-Jährige blieb aufgrund der geringen Geschwindigkeit unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Auto der jungen Frau lediglich mit Sommerreifen ausgestattet war. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

