POL-HK: Rethem: Unfallflucht; Schneverdingen: Unfall; Munster: Kontrolle; Wenzingen: Unfallflucht; Schneverdingen: Unfall

28.01.2026 / Auto durch Eisplatten beschädigt - Zeugen gesucht!

Rethem: Ein schwarzer BMW wurde am Mittwochmorgen gegen 09:35 Uhr beschädigt, als dieser aus Walsrode kommend die Lange Straße (B 209) in Rethem befuhr. In Höhe der Ortseinfahrt an der Allerbrücke verlor ein entgegenkommendes Sattelzuggespann Eisplatten, die schließlich auf das Fahrzeug der Geschädigten fielen. Der Verursacher setzte mit seinem weißen Sattelzuggespann die Fahrt in Richtung Walsrode jedoch fort. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Unfallgeschehen und bitten um Hinweise, insbesondere zum flüchtigen Sattelzuggespann, an 05165-291340.

27.01.2026 / Mit Baum kollidiert

Schneverdingen: Eine 75-Jährige befuhr am Dienstagnachmittag mit ihrem Auto die B 3 und kam hier in Höhe Barrl alleinbeteiligt von der winterglatten Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum. Die Frau wurde dabei glücklicherweise nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 6.000 Euro.

27.01.2026 / Ohne Führerschein mit nicht zugelassenem Auto

Munster: Am Dienstagabend wurden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis auf ein Auto in der Lüneburger Straße aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle gab der junge Fahrer an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Zudem stellte sich heraus, dass das genutzte Auto nicht zugelassen war. Es wurden zwei Strafverfahren gegen den 17-Jährigen eingeleitet.

27.01.2026 / Person angefahren und geflüchtet

Wenzingen: Am Dienstagabend kam es gegen 18:00 Uhr auf der K 156 zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Mann leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Transporter die Kreisstraße in Richtung Bomlitz und touchierte dabei einen 66-Jährigen, der neben seinem Fahrzeug auf der Fahrbahn stand und gerade dabei war eine Autotür zu schließen. Durch den Aufprall wurde der Mann erst gegen sein Auto und dann auf den Boden geschleudert. Dabei zog er sich Prellungen an Armen und Beinen zu. Der 53-jährige Transporterfahrer setzte seine Fahrt fort und konnte kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung im Benefelder Gewerbegebiet "Am Bayersfeld" durch die Polizei angetroffen werden. Der Transporter wies zudem Beschädigungen am rechten Außenspiegel auf, die mit den aufgefundenen Fahrzeugteilen am Unfallort übereinstimmten. Der Unfallverursacher dachte nach ersten Angaben, dass er eine Straßenlaterne touchiert habe. Gegen den Mann wird nun wegen der Verkehrsunfallflucht in Verbindung mit einer fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Zudem stellte sich bei der weiteren Überprüfung heraus, dass gegen den 53-Jährigen auch noch ein Vollstreckungshaftbefehl bestand. Durch die Zahlung eines dreistelligen Betrages, konnte er schließlich einer Ersatzfreiheitsstrafe entgehen.

27.01.2026 / Mit Lieferfahrzeug verunfallt

Schneverdingen: Ein 20-Jähriger verletzte sich am Dienstagabend leicht, als er mit seinem Lieferwagen über die Kreuzung K 53/B 3 rutschte und schließlich in einem Graben zum Stillstand kam. Nach Angaben des Verunfallten, blockierten die Bremsen zuvor auf der winterglatten Fahrbahn. Der Mann aus Hamburg wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

