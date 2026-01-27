Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Heidekreis (ots)

23.01.2026 / Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Soltau: Bereits am letzten Freitag (23.01.2026) kam es auf dem Parkplatz der Außenstelle der BBS Soltau (Winsener Straße 107) zu einem Unfallgeschehen, bei dem eine 17-Jährige leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Jugendliche auf dem dortigen Parkplatz gegen 12:40 Uhr von einem silbernen BMW mit HK-Kennzeichen touchiert. Zuvor habe der bislang unbekannte Fahrer herumgescherzt und so getan, als würde er ein Mädchen aus seiner Freundesgruppe anfahren wollen. Als die 17-Jährige dann am Auto vorbei über den Parkplatz gehen wollte, kam es zu dem Zusammenstoß. Der Fahrer sei zwar umgehend angehalten, allerdings nicht aus seinem Fahrzeug gestiegen. Die leicht verletzte Jugendliche verspürte erst im späteren Verlauf Schmerzen am Bein.

Die Polizei in Soltau sucht nun Zeugen zum Unfallgeschehen und bitte um Hinweise an 05191-93800.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell