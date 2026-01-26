Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Vorfahrt unter Einfluss genommen; Bad Fallingbostel: Einbruch in Einfamilienhaus; Soltau: Scheibe eingeworfen

Heidekreis (ots)

25.01.2026 / Vorfahrt unter Einfluss genommen

Munster: Ein 34-jähriger Autofahrer nahm am Sonntagabend gegen 21:45 Uhr an der Kreuzung Breloher Straße Ecke Hindenburgallee beim Linksabbiegen einem Streifenwagen die Vorfahrt. Zwar entstand hierdurch keine Gefährdung, dennoch entschieden sich die Einsatzkräfte der Polizei dazu, den Mann auf den Vorfahrtsverstoß aufmerksam zu machen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich schließlich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von THC stand. Ein entsprechender Drogenvortest reagierte nämlich positiv. Zudem zeigte der 34-Jährige beim Körpertestverfahren Auffälligkeiten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

23.01.2026 / Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Fallingbostel: Am Freitagabend kam es in der Zeit von 17:30 Uhr bis 22:00 Uhr in der Beethovenstraße zu einem Einbruch. Unbekannte gelangten dabei gewaltsam über das Wohnzimmerfenster in das betroffene Einfamilienhaus. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

22.01.2026 / Scheibe eingeworfen

Soltau: Bereits am Donnerstag kam es in der Straße "Auf dem Hoyn" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter warfen hierbei die Scheibe einer Terrassentür ein, um in das Innere des Hauses zu gelangen. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

