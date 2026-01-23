Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Betrüger unterwegs, Einbruch in Wertstoffhof, Einbruch in Wohnhaus

Heidekreis (ots)

21.01.2026 / Betrüger unterwegs

Lindwedel: Am Mittwoch zwischen 15.00 und 16.00 Uhr gab sich ein bislang unbekannter Mann gegenüber einer 86-jährigen Frau als Mitarbeiter eines Stromanbieters aus und verschaffte sich so Zugang zur Wohnung in der Mittelstraße. Dort nutzte er einen unbeobachteten Moment um den Schmuckkasten der Geschädigten zu entwenden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter 05161/48640 in Verbindung zu setzen.

23.01.2026 / Einbruch in Wertstoffhof

Walsrode: In der Nacht zu Freitag hebelten Unbekannte gegen 00.20 Uhr das Tor des Wertstoffhofes im Eisenweg auf. Als sie anschließend versuchten die Tür des Bürogebäudes gewaltsam zu öffnen, wurde Alarm ausgelöst, woraufhin die Täter von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/48640 entgegen.

22.01.2026 / Einbruch in Wohnhaus

Soltau: Am Donnerstag zwischen 05.20 Uhr und 22.05 Uhr warfen bislang unbekannte Täter mittels eines Steines eine Terrassentür in der Visselhöveder Straße ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191/9380-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell