Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Dorfmark: Hausfriedensbrüche und Diebstahl; Walsrode: Verkehrsunfall mit Verletzten; Munster: Betrüger unterwegs; Soltau: Munitionsfund

Heidekreis (ots)

21.01.2026 / Hausfriedensbrüche und Diebstahl

Dorfmark: Der Polizei wurden in der Nacht zu Dienstag mehrere Hausfriedensbrüche durch eine männliche Person in Dorfmark gemeldet, die die jeweiligen Grundstücke betrat, um vermutlich nach Diebesgut zu suchen. Hierfür überprüfte der Mann, der von mehreren Überwachungskameras gefilmt wurde, unter anderem auch die jeweiligen Schließzustände vorhandener Schuppen/Garagen. In einem Fall wurde in derselben Nacht ein nicht abgeschlossenes, grau-schwarzes Rennrad der Marke Cube aus einem unverschlossenen Schuppen in der Chemnitzer Straße entwendet. Möglicherweise könnte ein weißer Kastenwagen mit den Diebstählen in Verbindung stehen.

Die Polizeiinspektion Heidekreis rät in diesem Zusammenhang: Verschließen Sie ihre Schuppen, Gartenhäuser, Garagen und Fahrzeuge konsequent. Gelegenheit macht Diebe - einfache Sicherungsmaßnahmen helfen, Diebstähle wirksam zu verhindern. Sollten Sie verdächtige Personen/Fahrzeuge in ihrem Wohngebiet feststellen, rufen Sie ihre örtliche Polizei an!

21.01.2026 / Verkehrsunfall mit Verletzten

Walsrode: Am Mittwochabend kam es gegen 19:15 Uhr auf der Landesstraße 190, in der Nähe des dortigen Tierheimes, zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr hier ein 31-Jähriger mit seinem Auto ungebremst auf ein vorausfahrendes Kleinkraftrad, das durch den Aufprall von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Beide Unfallbeteiligten, der 31-jährige Unfallverursacher sowie der 43-jährige Fahrer des Kleinkraftrades, mussten leicht verletzt in umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Die L 190 wurde für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten bis etwa 21:00 Uhr zeitweise vollgesperrt. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

21.01.2026 / Betrüger unterwegs

Munster: Am Mittwochvormittag behaupteten zwei unbekannte Männer gegenüber einer 77-Jährigen in der Clausewitzallee, dass sie zum Wasserablesen gekommen seien. Als die Dame misstrauisch wurde, flüchteten die Männer mit einem dunklen Auto in Fahrtrichtung Soltau. Hinweise zur Tat oder zu den verdächtigen Männern sowie dem Fahrzeug, nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

21.01.2026 / Munitionsfund

Soltau: Am Mittwochvormittag wurde der Polizei bei Baumfällarbeiten in der Tetendorfer Straße ein Munitionsfund gemeldet. Bis zur endgültigen Einschätzung über die Gefährlichkeit des Fundes, wurde der betroffene Straßenabschnitt gesperrt. Spezialisten der Bundeswehr konnten schließlich Entwarnung geben und nahmen das vermutlich britische Wuchtgeschoss, von dem keine Gefahr ausging, an sich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell