Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Rethem: Diesel entwendet; Heidekreis: Falsche Polizeibeamte; Schneverdingen: Unfall auf Kreuzung

Heidekreis (ots)

20.01.2026 / Diesel entwendet

Rethem: Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag bis Dienstag das Schloss eines Baggers auf, der bei einer Baustelle in der Junkernstraße stand. Aus dem Tank entwendeten die Täter etwa 200 Liter Diesel. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Fahrzeugen/Personen nimmt die Polizei in Rethem unter 05165-291340 entgegen.

20.01.2026 / Falsche Polizeibeamte

Heidekreis: Am Mittwoch kam es erneut zu etlichen Anrufen von falschen Polizeibeamten. Diesmal waren die Bereiche rund um Bad Fallingbostel, Soltau und Munster betroffen. Die Betrüger, die oftmals ältere Menschen anrufen, geben sich als Polizisten aus und täuschen Lagen vor, um an Geld oder Wertgegenstände zu kommen. Dabei werden die Opfer massiv unter Druck gesetzt. In den bisher bekannt gewordenen Fällen haben die Angerufenen den Betrug erkannt und das Gespräch sofort beendet.

Weitere Informationen zu diesem Betrugsphänomen gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten

20.01.2026 / Unfall auf Kreuzung

Schneverdingen: Am Dienstagnachmittag kam es gegen 15:15 Uhr an der Kreuzung Schulstraße/Schaftrift zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 82-jährige Autofahrerin ungebremst in den Kreuzungsbereich und kollidierte dabei mit einem vorfahrtberechtigten Fahrzeug. Das Auto der Unfallverursacherin riss anschließend ein Straßenschild vom dortigen Gehweg mit und kam schlussendlich an einem Metallzaun zum Stillstand. Die 82-Jährige wurde noch vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung in Augenschein genommen, verletzt wurde aber niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

