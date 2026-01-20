Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Stellichte: Alleinbeteiligt gegen Baum; Munster: Kontrolle mit Feldjägern

Heidekreis (ots)

20.01.2026 / Alleinbeteiligt gegen Baum

Stellichte: Eine 80-jährige Frau kam am Dienstagvormittag mit ihrem Auto von der Kreisstraße 124 ab und kollidierte daraufhin mit einem Baum. Die leicht verletzte Frau musste mit einem Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Nach Angaben der Verunfallten wich sie zuvor einem querenden Wildtier aus. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

19.01.2026 / Kontrolle mit Feldjägern

Munster: Am Montagvormittag führte die Polizei Verkehrskontrollen in Munster durch. Als Unterstützung waren auch Angehörige der Feldjäger dabei, die sich immer dann einschalteten, wenn ein Bundeswehrfahrzeug kontrolliert wurde. An den zwei Kontrollstellen in der Soltauer sowie Breloher Straße wurden schlussendlich über 30 Fahrzeuge überprüft. Zudem gab es auch Geschwindigkeitsmessungen. Traurigere Spritzenreiterin war hier eine 71-jährige Frau, die in der 50er-Zone, nach Toleranzabzug, noch mit 73 km/h unterwegs war. In den knapp zwei Stunden ahndeten die Kontrollkräfte insgesamt elf Verstöße.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell