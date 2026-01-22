POL-HK: Walsrode: Zeugen nach Unfallflucht gesucht
Heidekreis (ots)
16.01.2026 / Zeugen nach Unfallflucht gesucht
Walsrode: Bereits in der Zeit vom 15.01.2026, 18:00 Uhr bis 16.01.2026, 06:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Kreissparkasse Walsrode (Moorstraße) das geparkte Auto eines Anwohners beschädigt. Dabei wurde der graue BMW, vermutlich bei einem Parkvorgang, im Bereich der Fahrertür touchiert und beschädigt. Hinweise zum Unfallhergang oder den flüchtigen Unfallverursacher, nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.
