Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heidekreis (ots)

16.01.2026 / Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Walsrode: Bereits in der Zeit vom 15.01.2026, 18:00 Uhr bis 16.01.2026, 06:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Kreissparkasse Walsrode (Moorstraße) das geparkte Auto eines Anwohners beschädigt. Dabei wurde der graue BMW, vermutlich bei einem Parkvorgang, im Bereich der Fahrertür touchiert und beschädigt. Hinweise zum Unfallhergang oder den flüchtigen Unfallverursacher, nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

