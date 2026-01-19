Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbrüchen im Kreisgebiet gesucht

Kreis Paderborn (ots)

(md) Über das Wochenende zeigten Bürgerinnen und Bürger drei Einbrüche im Kreis Paderborn an, zu denen die Polizei Paderborn Zeugen sucht.

Bereits zwischen Montag, 05. Januar, 8.30 Uhr und Samstag, 17. Januar, 16.45 Uhr kam es zu einem Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses an der Kirchenfelde in Paderborn-Wewer. Der Einbruch fiel dem Besitzer der Wohnung auf, als er hier nach längerer Abwesenheit nach dem Rechten sah und er informierte die Polizei. Der oder die Täter hatten die die Tür aufgehebelt und waren in unbekannte Richtung geflohen. Es entstand Sachschaden.

Am Samstag, 17. Januar zwischen 08.10 Uhr und 17.50 Uhr brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung an der Dessauer Straße in Paderborn ein. Die Bewohnerin alarmierte die Polizei nach ihrer Rückkehr am Abend. Der oder die Täter hatten sich über die Terrassentür Zutritt verschafft und waren ohne Beute in unbekannte Richtung geflohen. Es entstand Sachschaden.

Am Sonntag, 18. Januar, zwischen 2.03 Uhr und 3.52 Uhr brach ein Unbekannter in eine Gartenhütte an der Dubelohstraße/Wiesenpfad in Paderborn Schloß-Neuhaus ein und floh mit der Beute in unbekannte Richtung. Der Besitzer wurde per Videoaufnahme auf den Einbruch aufmerksam und benachrichtigte morgens die Polizei. Es entstand Schaden im dreistelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos. Informationen und Kontakte auf der Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell