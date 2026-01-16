PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PB: Tatverdächtiger nach Einbruchsversuch vorläufig festgenommen

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Einbruchsversuch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Tempelhofer Straße in Paderborn hat die Polizei am Donnerstagabend, 16. Januar, einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten gegen 23.10 Uhr verdächtige Geräusche gehört und einen Mann wahrgenommen, der sich im Erdgeschoss an einer Fensterscheibe zu schaffen machte. Einer der Bewohner ging daraufhin nach draußen und sprach den Mann an, während eine weitere Bewohnerin die Polizei rief. Als der Tatverdächtige flüchten wollte, hielt der Zeuge den Mann bis zum Eintreffen der Beamten fest. Bei dem mutmaßlichen Einbrecher handelt es sich um einen 34-jährigen Kroaten ohne festen Wohnsitz. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

