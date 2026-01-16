Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruchsversuch in einen Lebensmitteldiscounter - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Bereits am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter versucht, in einen Lebensmitteldiscounter am Schwabenweg in Paderborn einzubrechen. Die Tat wurde erst jetzt zur Anzeige gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter kletterten wahrscheinlich zwischen Freitag, 09. Januar, 21.00 Uhr, und Montag, 12. Januar, 07.00 Uhr, auf das Dach des Gebäudes, um über die Oberlichter in die Räumlichkeiten einzusteigen. Vermutlich wurden sie dabei gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Ein Handwerker, der am Donnerstag, 15. Januar, aufgrund von Ausbesserungsarbeiten auf dem Dach tätig war, stellte die Beschädigungen fest. Die Filialleitung alarmierte die Polizei.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell