POL-PB: Geschockt am Telefon - Betrüger erbeuten Geld und Schmuck

Kreis Paderborn (ots)

(CK) - Am Donnerstagnachmittag (15.01.) erhielt eine ältere Dame im Kreisgebiet einen Anruf von einem bislang unbekannten Täter, der vorgab, Polizeibeamter zu sein. Der Tatverdächtige, der akzentfreies Deutsch sprach, behauptete, ihre Tochter hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht und müsse nun eine hohe Kaution zahlen. Um seine Glaubwürdigkeit zu untermauern, gab der Anrufer das Telefon an die angebliche Tochter weiter, die unter Schluchzen und Weinen auf die ältere Dame einredete und so Druck ausübte.

An der Haustür übergab die Seniorin eine Bargeldsumme sowie Schmuck an einen Abholer, der sich als Mitarbeiter des zuständigen Gerichts ausgab. Mit seiner Beute flüchtete der Täter. Die Frau erkannte, dass sie Opfer von Betrügern geworden war, nachdem diese ihre Kinder informierte hatte, die wiederum die Polizei benachrichtigten.

Die Polizei warnt eindringlich vor allen Arten des Telefonbetrugs! Die Täter wenden sich meistens an ältere Menschen. Diese werden dabei erheblich unter Druck gesetzt und oft stundenlang am Telefon festgehalten; dabei wird mit allen psychologischen Tricks gearbeitet, um den Opfern im Glauben zu lassen, dass sie ein Unheil nur durch die Übergabe von Geld abwenden könnten. Die Opfer sind tatsächlich regelrecht geschockt am Telefon.

Die Paderborner Polizei geht in vielen Bereichen gegen das Problem des Telefonbetrugs vor. Dazu gehört auch eine breit angelegte Kampagne zum Thema namens "Geschockt am Telefon? - Auflegen!". Ale Informationen dazu finden Sie auf der Website der Kreispolizeibehörde Paderborn, https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

Die Polizei bittet jüngere Angehörige oder Bekannte, mit den Älteren über diese Betrugsmaschen zu sprechen. Da die Täter am Telefon nicht nur die hier beschriebene Masche nutzen, sondern sich auch als Sohn, Tochter, Enkel, Bankmitarbeiter, Staatsanwalt etc. ausgeben, gibt es viel Informationsbedarf.

Alle Infos, Tipps und Flyer, die neben das Telefon der älteren Menschen gelegt werden können dazu erhalten Sie ebenfalls auf unserer Website.

Sie möchten lieber eine persönliche Beratung? Dann rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne, Telefon 05251 306-0.

