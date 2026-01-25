POL-HK: Fahren unter Einfluss in Soltau Kfz- Entwendung endet in Schneverdingen

Polizeiinspektion Heidekreis

24.01.2025, Soltau, Fahren unter Einfluss

Am Samstag wurden im Stadtgebiet von Soltau mehrere Verkehrsteilnehmer mit ihren Pkw kontrolliert. Bei einem der Fahrzeugführer ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,64 Promille. Bei zwei weiteren Fahrzeugführern reagierte der Drogenvortest positiv auf den Parameter THC. Es folgten zwei Blutentnahmen sowie die Untersagung der Weiterfahrt bei allen drei Verkehrsteilnehmern.

25.01.2025, Schneverdingen, Pkw entwendet

In der Nacht vom 24.01.2025 auf den 25.01.2025 wurde in Hamburg, durch eine bislang unbekannte Täterschaft, ein Pkw mit dem Originalschlüssel entwendet. Der Pkw konnte durch den Halter in Schneverdingen geortet werden. Die Funkstreifenwagenbesatzung aus Schneverdingen stellte den verunfallten Pkw im Bereich der Straße Veersebogen fest. Eine gemeldete Verkehrsunfallstelle in der Stockholmer Straße konnte dem verunfallten Pkw bereits zugeordnet werden. Bei dem entwendeten Pkw handelte es sich um einen silbernen Mercedes GLE. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter 05193/ 982500 zu melden.

24.01.2026, Munster, Anhänger ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagmittag kontrollierten Beamte eine Fahrzeugkombination aus PKW und Anhänger. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht über die für den Anhänger erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt mit Anhänger untersagt.

24.01.2026, Bispingen, Alkohol am Steuer

Am Samstagabend kontrollierten Einsatzkräfte eine Autofahrerin, welche zuvor durch ihre unsichere Fahrweise auffiel. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Die Fahrerin des PKW musste schließlich ihren Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

23.01.2026, A7/A2, Fehlende Haftpflichtversicherungen

Bereits am Freitagmittag kontrollierten Beamte des Polizeikommissariates Bad Fallingbostel auf der Rastanlage Allertal West einen Audi A6. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der kontrollierte Pkw mit Bremer Zulassung nicht versichert ist. Aus diesem Grund wurde dem 33-jährigen Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt. Ihn und den Halter des Fahrzeuges erwartet nun ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Am Samstagvormittag wurde aus gleichen Gründen einem 40-jährigen Fahrzeugführer auf der A27 die Weiterfahrt untersagt. Auch dieser Verkehrsteilnehmer konnte für den von ihm geführten VW Golf mit ebenfalls Bremer Zulassung keine Haftpflichtversicherung nachweisen. Erneut wurden gegen den Fahrzeugführer sowie den Halter Strafverfahren eingeleitet.

