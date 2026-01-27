Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Verkehrsunfälle im Heidekreis; Schneverdingen: Alkoholisiert Auto touchiert

Heidekreis (ots)

26.01.2026 / Verkehrsunfälle im Heidekreis

Heidekreis: Im Bereich der Polizeiinspektion Heidekreis kam es aufgrund der winterglatten Straßenverhältnisse am Montag zu einem erhöhten Verkehrsunfallaufkommen. In wenigen Fällen blieb es aber nicht nur bei Sachschäden.

Ein 69-jähriger Fußgänger wurde zum Beispiel am Montagmorgen beim Überqueren der Rotenburger Straße in Schneverdingen von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Eine 35-jährige Autofahrerin geriet am selben Morgen mit ihrem Auto von der A 7 in Fahrtrichtung Hannover, in Höhe Buchholz (Aller), ins Schleudern und kollidierte mit der dortigen Betonschutzwand. Auch sie wurde dabei leicht verletzt. Kurze Zeit später hatte ein 36-Jähriger Glück im Unglück, als er mit seinem Auto den mittleren Fahrstreifen der A 7 in Richtung Hannover befuhr und kurz nach der Anschlussstelle Bad Fallingbostel ins Rutschen kam. Dabei stieß er seitlich gegen einen fahrenden Sattelzug, woraufhin das Heck seines Fahrzeuges in Brand geriet. Der 36-Jährige konnte sich jedoch rechtzeitig befreien. Er wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Am Vormittag kam ein Auto im Schneverdinger Ortsteil Insel von der K 31 ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die 20-jährige Fahrerin erlitt hierbei Prellungen. Gegen 16:30 Uhr ereignete sich im Einmündungsbereich des Weißdornweges in Schneverdingen ein Frontalzusammenstoß zweier Autos. Hier brach das Auto einer 23-Jährigen zuvor aus. Der 37-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Am Abend kam ein Multivan von der B 209 im Bereich Bispingen ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Dessen 22-jähriger Fahrer blieb aber unverletzt.

In diesem Kontext möchte die Polizeiinspektion Heidekreis weitere Tipps geben:

- Achten Sie darauf, dass ihr Fahrzeug mit Winter- oder Ganzjahresreifen bezogen ist! - Befreien Sie ihr Fahrzeug vor dem Start von Eis und Schnee - kleine "Gucklöcher" reichen nicht aus! - Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an und halten Sie ausreichend Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen! Viele Personen unterschätzen schlichtweg die winterglatten Straßenverhältnisse und verlieren dabei nicht selten die Kontrolle über ihr Fahrzeug. - Die Fahrbahnoberfläche kann sich aufgrund der schwankenden Temperaturen um den Gefrierpunkt ständig verändern. - Ruckartige Bewegungen erhöhen die Rutschgefahr - lenken und bremsen Sie daher sanft! - Sollten Sie doch mal ins Schleudern geraten, reicht meist schon ein kleiner Geschwindigkeitsabbau, um das Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bekommen. - Kalkulieren Sie längere Fahrtzeiten ein!

26.01.2026 / Alkoholisiert Auto touchiert

Schneverdingen: Ein 47-Jähriger touchierte am Montagmorgen mit seinem Sattelzug bei einem Abbiegevorgang im Drosselweg ein geparktes Auto. Da der Mann in der anschließenden Unfallaufnahme 0,57 Promille pustete, musste ihm im Nachgang noch eine Blutprobe abgenommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell