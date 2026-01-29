Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Kontrollen; Gilten: Einbruch; Dorfmark: Diebstahl; Soltau: Einbruch; Soltau: Alkoholisiert auf dem E-Scooter

Heidekreis (ots)

28.01.2026 / Gezielte Verkehrsüberwachung im Innenstadtbereich

Walsrode: Mehrere Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis führten am Mittwoch, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr, Verkehrskontrollen im Innenstadtbereich von Walsrode durch. Dabei wurden etliche Verstöße, vor allem mit dem Handy, festgestellt. Auch Rotlicht- sowie Geschwindigkeitsverstöße wurden durch die Polizei geahndet.

28.01.2026 / Einbruch in Betrieb

Gilten: Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam in die Halle eines landwirtschaftlichen Betriebes im Nienhagener Weg ein. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

28.01.2026 / E-Bikes aus Schuppen gestohlen

Dorfmark: Diebe verschafften sich zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen gewaltsam Zugang zu einem Schuppen in der Fischendorfer Straße und entwendeten schlussendlich zwei E-Bikes im Gesamtwert von 6.500 Euro.

28.01.2026 / Einbruch in Einfamilienhaus

Soltau: Unbekannte brachen am Mittwochabend, gegen 19:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Schmiedeweg ein. Hierfür hebelten die Täter die Terrassentür auf. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau entgegen.

28.01.2026 / Wiederholt alkoholisiert auf dem E-Scooter

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am späten Mittwochabend einen 33-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Celler Straße. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,08 Promille. Damit schrammte der Mann zwar knapp an der absoluten Fahruntüchtigkeit von 1,1 Promille vorbei, dennoch darf sich der Soltauer auf ein erhöhtes Bußgeld im vierstelligen Bereich einstellen - er wurde nämlich bereits zum wiederholten Male alkoholisiert auf dem Kraftfahrzeug festgestellt.

21.01.2026 / Geschädigter zur Unfallflucht gesucht

Schneverdingen: Die Polizei in Schneverdingen sucht den Geschädigten zu einer Unfallflucht, die bereits am 21.01.2026 geschah. Demnach touchierte an dem besagten Mittwoch, zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr, eine 19-jährige Autofahrerin das bislang unbekannte Fahrzeug, das am Fahrbahnrand der Schulstraße parkte. Die Unfallverursacherin meldete den Unfall erst verspätet, sodass der Geschädigte bislang nicht ermittelt werden konnte. Hinweise zu diesem Unfallgeschehen bitte an 05193-982500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell