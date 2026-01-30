POL-HK: Soltau/A 7: Lkw-Unfall sorgt für Vollsperrung auf der A 7

Polizeiinspektion Heidekreis

Soltau/A 7: Lkw-Unfall sorgt für Vollsperrung auf der A 7

Heidekreis

30.01.2026 / Lkw-Unfall sorgt für Vollsperrung auf der A 7

Soltau/A 7: In der Nacht zu Freitag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A 7, der eine stundenlange Vollsperrung zur Folge hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen kam gegen 03:00 Uhr ein Giga-Liner, ein Lkw mit zwei Anhängern, von der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg, in Höhe der Anschlussstelle Soltau-Ost, nach rechts von der winterglatten Fahrbahn ab. Ein nachfolgender Lkw prallte anschließend gegen einen Anhänger des Giga-Liners, der quer auf der Fahrbahn stand. Die beteiligten Lkw verkeilten sich anschließend ineinander sowie mit der Außenschutzplanke. Der 35-jähriger Fahrer des nachfolgenden Lkw wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 90.000 Euro. Aufgrund der komplizierten Bergungsarbeiten ist die A 7 in Fahrtrichtung Hamburg, in Höhe der Unfallstelle, bis voraussichtlich 17:00 Uhr voll gesperrt.

