Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brennendes Müllauto

Bild-Infos

Download

Ellrich (ots)

Am Freitagmorgen kam es in Ellrich gegen 08.30 Uhr zu einem Einsatz für die Kameraden der Feuerwehr und Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen. Im Kreuzungsbereich der Hospitalstraße und Wolfsgraben bemerkte der Fahrer eines Mülltransportwagens, dass die Ladung Feuer gefangen hatte. Grundsätzlich war das Fahrzeug eingesetzt um den Papiermüll zu entsorgen.

Geistesgegenwärtig entlud der Mitarbeiter das Fahrzeug, sodass ein Vollbrand und weiterer Schaden abgewendet werden konnte. Dennoch entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2000 Euro. Vermutlich steht der Brand im Zusammenhang mit der Unsachgemäßen Entsorgung von brennbaren Materialien

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell