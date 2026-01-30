Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrräder entwendet und wiedergefunden

Niederorschel (ots)

Am Freitagmorgen wurde der Polizeiinspektion Eichsfeld gegenüber beanzeigt, dass aus einem Wirtschaftsgebäude in Niederorschel mehrere Fahrräder entwendet wurden. Derzeit Unbekannte drangen gewaltsam in das Gebäude ein, in dem sie eine Scheibe einschlugen, so das Innere betraten und die Beute im Anschluss abtransportierten. Hierbei handelte es sich um hochwertige Rennräder und E-Bikes im Wert von etwa 60000 Euro.

Durch verbaute GPS-Tracker konnten die Fahrräder im niedersächsischen Friedland aufgespürt werden. Sie wurden durch die örtlichen Polizeikräfte sichergestellt und spurentechnisch behandelt, um Rückschlüsse zu den Tätern zu gewinnen.

