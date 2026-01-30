Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Raub in Apotheke - Polizei bittet um Hinweise zu flüchtigem Täter

Mühlhausen (ots)

Am Freitag kam es kurz nach 9 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Apotheke in der Felchtaer Straße. Ein bislang unbekannter Täter forderte unter Vorhalt eines waffenähnlichen Gegenstandes die Herausgabe von Bargeld und Medikamenten. Mit dem erbeuteten Bargeld ergriff der unbekannte Täter anschließend die Flucht. Die Polizei fahndet derzeit intensiv nach dem Unbekannten und bittet dringend um Hinweise von Zeugen.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- Alter: augenscheinlich Anfang bis Mitte 20 - schwarz gekleidet mit schwarzem Schal - führte einen grauen Stoffbeutel bei sich.

Nach der Tat flüchtete der Täter mit einem Fahrrad in Richtung Marienkirche.

Wer kann Angaben zu Tat machen? Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen geben? Wer kann Angaben zu seinem möglichen Aufenthaltsort machen?

Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Hinweis: Sollten Sie eine Person feststellen, auf welche die Personenbeschreibung des Tatverdächtigen zutrifft, sprechen Sie diese Person nicht an, sondern informieren Sie umgehend die Polizei über die Notrufnummer 110.

