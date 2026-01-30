Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kollision im Gegenverkehr
Mühlhausen (ots)
Ein Autofahrer befuhr am Donnerstagnachmittag die Bundesstraße 247 aus Richtung Dingelstädt in Fahrtrichtung Mühlhausen. Aufgrund von Straßenglätte geriet der Pkw ins Schleudern und kollidierte in weiterer Folge mit einem entgegenkommenden Pkw und mit einer Leitplanke. Verletzt wurde niemand. Die Bundesstraße war ab ca. 15 Uhr für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt.
