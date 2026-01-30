LPI-NDH: Kollision im Gegenverkehr

Dingelstädt (ots) - Aufgrund eines brennenden Fahrzeuges musste die Bundesstraße 247 auf Höhe Dingelstädt in der vergangenen Nacht zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Der Fahrer eines Pkw-Anhänger-Gespanns war auf der B 247 unterwegs, als es gegen 24 Uhr plötzlich zum Brandausbruch kam. Der Pkw stand in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen war ...

mehr