Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeugbrand führt zu Straßensperrung

Dingelstädt (ots)

Aufgrund eines brennenden Fahrzeuges musste die Bundesstraße 247 auf Höhe Dingelstädt in der vergangenen Nacht zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Der Fahrer eines Pkw-Anhänger-Gespanns war auf der B 247 unterwegs, als es gegen 24 Uhr plötzlich zum Brandausbruch kam. Der Pkw stand in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen war ein technischer Defekt für den Brand ursächlich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell