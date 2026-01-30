Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw frontal mit Bus kollidiert

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstag, gegen 16.45 Uhr, war eine Autofahrerin auf der Landstraße 2022 zwischen den Ortslagen Heilbad Heiligenstadt und Kalteneber unterwegs. Auf winterglatter Fahrbahn geriet die Fahrerin bisherigen Erkenntnissen zufolge ins Rutschen und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus. Die Autofahrerin erlitt infolge des Verkehrsunfalles leichte Verletzungen. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrer des Linienbusses blieb unverletzt. Im Linienbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell