PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw frontal mit Bus kollidiert

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstag, gegen 16.45 Uhr, war eine Autofahrerin auf der Landstraße 2022 zwischen den Ortslagen Heilbad Heiligenstadt und Kalteneber unterwegs. Auf winterglatter Fahrbahn geriet die Fahrerin bisherigen Erkenntnissen zufolge ins Rutschen und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus. Die Autofahrerin erlitt infolge des Verkehrsunfalles leichte Verletzungen. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrer des Linienbusses blieb unverletzt. Im Linienbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren