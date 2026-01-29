PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall auf Bundesstraße - Verkehrsbehinderungen dauern an

Greußen (ots)

Auf der Bundesstraße 4 ereignete sich am Donnerstag gegen 12.20 Uhr ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Lastkraftwagens und eines Pkws. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache geriet der aus Richtung Westerengel in Richtung Greußen fahrende Lkw auf winterglatter Straße in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem Volkswagen, welcher anschließend von der Fahrbahn abkam. Der Autofahrer wurde verletzt und in ein Klinikum gebracht. An der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen, welche zur Stunde andauern.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 29.01.2026 – 16:39

    LPI-NDH: Diebe suchen Gärten heim

    Mühlhausen (ots) - Derzeit Unbekannte suchten mehrere Gärten in der Straße Über der Salzquelle heim und suchten nach Beutegut. Unter anderem wurde ein Fahrrad des Herstellers Specialized im Wert von etwa 15000 Euro erbeutet. Der Rahmen war grün-metallic und mit golden und schwarzen Details versehen. In einem weiteren Garten wurden Werkzeuge und Elektrogeräte im Wert von etwa 1500 Euro entwendet. Ersten Hinweisen zufolge waren an der Tat mindestens drei Personen ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 16:38

    LPI-NDH: Unfall an Einmündung

    Eigenrieden (ots) - Auf der Bundesstraße 249 ereignete sich am Donnerstag gegen 05.45 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Der Fahrer eines Opel befuhr die Bundesstraße aus Richtung Katharienenberg in Richtung Eigenrieden und beabsichtigte nach Struth abzubiegen. Hierbei übersah er vermutlich den im Gegenverkehr befindlichen und vorfahrtsberechtigten Hyundai und kollidierte mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 16:38

    LPI-NDH: Fensterscheibe durch Unbekannte beschädigt

    Bad Frankenhausen (ots) - Derzeit unbekannte Täter beschädigten in der Kupferstraße eine Fensterscheibe und verursachten hierdurch einen Sachschaden von etwa eintausend Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 8 Uhr. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Hinweise zur Tat oder den Täten nimmt die Polizei in Sondershausen unter der ...

    mehr
