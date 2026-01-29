Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall auf Bundesstraße - Verkehrsbehinderungen dauern an

Greußen (ots)

Auf der Bundesstraße 4 ereignete sich am Donnerstag gegen 12.20 Uhr ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Lastkraftwagens und eines Pkws. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache geriet der aus Richtung Westerengel in Richtung Greußen fahrende Lkw auf winterglatter Straße in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem Volkswagen, welcher anschließend von der Fahrbahn abkam. Der Autofahrer wurde verletzt und in ein Klinikum gebracht. An der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen, welche zur Stunde andauern.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell