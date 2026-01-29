Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fensterscheibe durch Unbekannte beschädigt

Bad Frankenhausen (ots)

Derzeit unbekannte Täter beschädigten in der Kupferstraße eine Fensterscheibe und verursachten hierdurch einen Sachschaden von etwa eintausend Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 8 Uhr.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Hinweise zur Tat oder den Täten nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0024930

