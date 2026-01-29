Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schulbus kommt von der Fahrbahn ab

Pfaffschwende (ots)

Auf der Kreisstraße 128 kam am Donnerstag gegen 14.15 Uhr, zwischen den Ortschaften Pfaffschwende und Kella, ein Schulbusses nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Straßengraben zum Stehen. Kameraden der Feuerwehr und Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld kamen zum Einsatz und unterstützten die Kinder und Jugendlichen beim Aussteigen aus Bus. Ersten Erkenntnissen nach wurde niemand der mehr als ein Dutzend Kinder und Jugendlichen verletzt. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beträgt mehrere hundert Euro.

An der Unfallstelle kommt es zur Stunde zu Verkehrsbehinderungen.

Sofern Fahrgäste verletzt oder ihre Personalien gegenüber den Polizeieinsatzkräften noch nicht angegeben wurden, bittet die Polizeiinspektion Eichsfeld darum, dass sich diese Personen telefonisch unter der 0361/5743 67 100 melden.

Aktenzeichen: 26022852

