PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schulbus kommt von der Fahrbahn ab

Pfaffschwende (ots)

Auf der Kreisstraße 128 kam am Donnerstag gegen 14.15 Uhr, zwischen den Ortschaften Pfaffschwende und Kella, ein Schulbusses nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Straßengraben zum Stehen. Kameraden der Feuerwehr und Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld kamen zum Einsatz und unterstützten die Kinder und Jugendlichen beim Aussteigen aus Bus. Ersten Erkenntnissen nach wurde niemand der mehr als ein Dutzend Kinder und Jugendlichen verletzt. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beträgt mehrere hundert Euro.

An der Unfallstelle kommt es zur Stunde zu Verkehrsbehinderungen.

Sofern Fahrgäste verletzt oder ihre Personalien gegenüber den Polizeieinsatzkräften noch nicht angegeben wurden, bittet die Polizeiinspektion Eichsfeld darum, dass sich diese Personen telefonisch unter der 0361/5743 67 100 melden.

Aktenzeichen: 26022852

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 13:51

    LPI-NDH: Nach Kollision davongefahren

    Wiehe (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht bittet die Polizei im Kyffhäuserkreis um Zeugenhinweise. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 14.30 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit dem Heck eines im Bereich der Brunnenstraße abgestellten VW Crafters. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher verließ ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 13:50

    LPI-NDH: Auto von der Fahrbahn abgekommen

    Heringen (ots) - Auf einem Feld endete die Fahrt eines 26-Jährigen am Donnerstagmorgen im Landkreis Nordhausen. Er war gegen 7.40 Uhr auf der Straße aus Richtung Auleben in Fahrtrichtung Heringen unterwegs, als er im Rahmen eines Überholvorganges bei Straßenglätte von der Fahrbahn abkam. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 13:49

    LPI-NDH: Telefonbetrüger erbeuten Bargeld

    Bad Langensalza (ots) - Am Mittwoch waren Telefontrickbetrüger im Unstrut-Hainich-Kreis mit ihrer Betrugsmasche erfolgreich. Sie kontaktierten die Geschädigte telefonisch. Der Anrufer gab sich im Gespräch als Polizeibeamter aus und täuschte vor, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Die Geschädigte wurde in der weiteren Folge aufgefordert, ihre Vermögenswerte an die vermeintlichen Polizeibeamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren