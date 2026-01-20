Landespolizeiamt

POL-SH: Einladung: Kranzniederlegung zur Erinnerung an Dr. Klara Stier-Somlo in Kiel

Kiel (ots)

Anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages am 27. Januar 2026 wird die Landespolizei in diesem Jahr der Kieler Jüdin Dr. Klara Stier-Somlo gedenken.

Dr. Klara Stier-Somlo, in Berlin-Charlottenburg in einer jüdischen Familie geboren, war eine renommierte Volkswirtin, die mit großen Erfolgen in Köln, München und Frankfurt a.M. Nationalökonomie studierte und 1924 promovierte sowie ihr Diplom in der Volkswirtschaft absolvierte. Sie lebte zuletzt in der Bartelsallee in Kiel-Düsternbrook. Auf Grundlage des Gesetzes zur "Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" (vom 7. April 1933) wurde sie wegen "nicht arischer Abstammung" aus ihrem Arbeitsverhältnis an der CAU entlassen. Nach der Emigration nach Prag wurde sie 1942 im Zuge einer "Vergeltungsaktion" mit weiteren 1000 Jüdinnen und Juden in das Vernichtungslager Sobibor deportiert. Hier verlor sich ihre Spur und sie wurde am 8. Mai 1945 für tot erklärt.

Um die Erinnerung an Dr. Klara Stier-Somlo wach zu halten und sie zu ehren, legen Vertreter der Landespolizei am Denkmal am 1. Polizeirevier in Kiel (Düppelstraße 23, 24105 Kiel) am 27.1.26 um 10:00 Uhr einen Kranz nieder.

Medienvertreter sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen.

Es werden teilnehmen: Stephan Nietz als Ständiger Vertreter der Landespolizeidirektorin, Jochen Drews (stv. Leiter der Polizeidirektion Kiel), Marion Lange (stv. Leiterin 1. Polizeirevier Kiel), Walter Pannbacker (Landesverband jüdischer Gemeinden Schleswig-Holstein), Igor Wolodarski und Viktoria Ladyshenski (Jüdische Gemeinde Kiel und Region) und Rolf Schlotter (Landesverband Deutscher Sinti und Roma e.V.).

Wir bitten um eine kurze formlose Anmeldung bis 26.01.2026, an: pressestelle.kiel.lpa@polizei.landsh.de

Original-Content von: Landespolizeiamt, übermittelt durch news aktuell