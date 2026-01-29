PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Telefonbetrüger erbeuten Bargeld

Bad Langensalza (ots)

Am Mittwoch waren Telefontrickbetrüger im Unstrut-Hainich-Kreis mit ihrer Betrugsmasche erfolgreich. Sie kontaktierten die Geschädigte telefonisch. Der Anrufer gab sich im Gespräch als Polizeibeamter aus und täuschte vor, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Die Geschädigte wurde in der weiteren Folge aufgefordert, ihre Vermögenswerte an die vermeintlichen Polizeibeamten zu übergeben. Schließlich erbeuteten die Täter mit dieser Masche einen Bargeldbetrag im unteren fünfstelligen Bereich. Als die Geschädigte bemerkte, dass sie Opfer von Betrügern geworden war, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis ermittelt und warnt erneut vor dieser Masche. Gehen Sie keinesfalls auf Geldforderungen ein. Beenden Sie derartige Telefonate und erstatten Sie Anzeige. Die Polizei wird niemals Geld oder Wertgegenstände bei Ihnen abholen oder entgegennehmen. Bei Fragen oder Unsicherheiten steht Ihnen ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle jederzeit zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

