Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Abtsbessingen (ots)

Im Kyffhäuserkreis sind am Mittwochabend im Kyffhäuserkreis zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein Fahrzeugführer war auf der Bundesstraße 84 aus Richtung Billeben kommend in Richtung Allmenhausen unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte. Infolge der Kollision wurde auch ein drittes Fahrzeug beschädigt. Der Fahrzeugführer, der in Richtung Allmenhausen unterwegs war, musste von den Kameraden der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges wurde bei dem Verkehrsunfall ebenfalls verletzt. Beide kamen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf sachätzungsweise etwa 30.000 Euro. Die Bundesstraße musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Die Fahrbahn musste außerdem durch den Winterdienst von Schneeverwehungen befreit werden. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache dauern an.

