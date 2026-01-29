PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Abtsbessingen (ots)

Im Kyffhäuserkreis sind am Mittwochabend im Kyffhäuserkreis zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein Fahrzeugführer war auf der Bundesstraße 84 aus Richtung Billeben kommend in Richtung Allmenhausen unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte. Infolge der Kollision wurde auch ein drittes Fahrzeug beschädigt. Der Fahrzeugführer, der in Richtung Allmenhausen unterwegs war, musste von den Kameraden der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges wurde bei dem Verkehrsunfall ebenfalls verletzt. Beide kamen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf sachätzungsweise etwa 30.000 Euro. Die Bundesstraße musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Die Fahrbahn musste außerdem durch den Winterdienst von Schneeverwehungen befreit werden. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 14:54

    LPI-NDH: Auffahrunfall bei widrigen Bedingungen

    Dingelstädt (ots) - Am Mittwochmorgen kam es in Dingelstädt zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund von Glätte rutschte der Fahrer eines Mazda im Kreuzungsbereich Steinstraße/Bahnhofsallee gegen einen vor ihm fahrenden Renault. Durch die Kollision entstand unfallbedingter Sachschaden an beiden Autos. Durch den Aufprall erlitt der Fahrer des Renault leichte Verletzungen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 14:53

    LPI-NDH: Falsche Polizeibeamten scheitern im Umgang mit dem Telefon

    Bad Langensalza (ots) - Am späten Dienstagnachmittag kam es in Bad Langensalza zu einer versuchten Betrugshandlung durch falsche Polizeibeamte. Telefonisch meldete sich der unbekannte Täter bei der Geschädigten und gab sich als Polizist aus. In der weiteren Folge gaukelte der Anrufer vor, dass ein Teil einer Verbrecherbande durch die Polizei geschnappt wurde. Bei ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 14:52

    LPI-NDH: Autofahrer verletzt

    Henningsleben (ots) - Im Unstrut-Hainich-Kreis ist ein Autofahrer am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der 19-Jährige befuhr gegen 7.40 Uhr den Kreisverkehr am Ascharaer Kreuz. Als er die Ausfahrt in Richtung Henningsleben befuhr, rutschte das Auto auf der winterglatten Fahrbahn in den Straßengraben. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren