LPI-NDH: Räuberischer Diebstahl

Bad Langensalza (ots)

Unter anderem wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei nach einem Vorfall, der sich am Mittwochabend in Bad Langensalza ereignete. Ein Mann entwendete aus einem Markt im Gewerbegebiet Ost Waren. Anschließend ergriff der 32-jährige Ladendieb die Flucht, konnte jedoch kurze Zeit später durch Mitarbeiter gestellt werden. Hierbei wehrte er sich massiv und warf ein Mobiltelefon in Richtung eines Geschädigten, traf jedoch nicht. Der Tatverdächtige soll einen Geschädigten außerdem beleidigt und bedroht haben. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Wie sich herausstellte, stand der Mann zum Zeitpunkt der Tat unter dem Einfluss von Alkohol.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

