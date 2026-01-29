Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Räuberischer Diebstahl
Bad Langensalza (ots)
Unter anderem wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei nach einem Vorfall, der sich am Mittwochabend in Bad Langensalza ereignete. Ein Mann entwendete aus einem Markt im Gewerbegebiet Ost Waren. Anschließend ergriff der 32-jährige Ladendieb die Flucht, konnte jedoch kurze Zeit später durch Mitarbeiter gestellt werden. Hierbei wehrte er sich massiv und warf ein Mobiltelefon in Richtung eines Geschädigten, traf jedoch nicht. Der Tatverdächtige soll einen Geschädigten außerdem beleidigt und bedroht haben. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Wie sich herausstellte, stand der Mann zum Zeitpunkt der Tat unter dem Einfluss von Alkohol.
