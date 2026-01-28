PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall bei widrigen Bedingungen

Dingelstädt (ots)

Am Mittwochmorgen kam es in Dingelstädt zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund von Glätte rutschte der Fahrer eines Mazda im Kreuzungsbereich Steinstraße/Bahnhofsallee gegen einen vor ihm fahrenden Renault. Durch die Kollision entstand unfallbedingter Sachschaden an beiden Autos. Durch den Aufprall erlitt der Fahrer des Renault leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

