Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Auffahrunfall bei widrigen Bedingungen
Dingelstädt (ots)
Am Mittwochmorgen kam es in Dingelstädt zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund von Glätte rutschte der Fahrer eines Mazda im Kreuzungsbereich Steinstraße/Bahnhofsallee gegen einen vor ihm fahrenden Renault. Durch die Kollision entstand unfallbedingter Sachschaden an beiden Autos. Durch den Aufprall erlitt der Fahrer des Renault leichte Verletzungen.
