LPI-NDH: Briefkasten gesprengt

Mühlhausen (ots) - Am Kiliansgraben befuhr am Mittwoch gegen 08.50 Uhr ein Pkw vor einem Linienbus und beabsichtigte in die Straße Unter den Linden abzubiegen. Hierbei gewährte der Pkw-Fahrer einem querenden Fußgänger entsprechend der Regelung der Lichtzeichenanlage den Vorrang. Der Fahrer des Linienbusses bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Auto auf. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: ...

mehr