Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Lkw stellt sich auf Kreuzung quer und kollidiert mit Gegenverkehr
Nordhausen (ots)
Im Kreuzungsbereich der Freiherr-vom-Stein-Straße und der Straße An der Salza beabsichtigte ein Lkw in die zweitgenannte Straße abzubiegen. Hierbei geriet das Fahrzeug aufgrund von Schneeglätte ins Rutschen und stellte sich quer. Hierbei kollidierte der Lkw mit einem Verkehrszeichen, einem Zaun und einem im Gegenverkehr verbindlichen Pkw. Es entstand ein Sachschaden von etwa zehntausend Euro. Personen wurden nicht verletzt. Bis zur Bergung des Lkw´s kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell