Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte dringen in Gartenlaube ein

Nordhausen (ots)

Wie am Dienstagnachmittag bekannt wurde, drangen unbekannte Diebe, im Zeitraum vom Sonntag auf Dienstag, in eine Gartenlaube nahe der Parkallee in Nordhausen ein. Zunächst verschafften sich die Täter auf ungeklärte Art und Weise Zutritt zum Gelände der Gartenanlage. In der weiteren Folge drangen die Einbrecher in die Gartenlaube ein und klauten dann diverse Gegenstände im niedrigen dreistelligen Bereich. Der Sachschaden beläuft sich vorerst auf ca. 50 Euro.

Wer Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0023164

